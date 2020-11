Agroalimentare: Lega, etichettatura salumi finalmente obbligatoria, nostra vittoria per produttori e consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari della Lega Gian Marco Centinaio, capo dipartimento Agricoltura del partito, Giorgio Maria Bergesio e Lorenzo Viviani, capigruppo al Senato ed alla Camera in commissione Agricoltura, affermano: "Abbiamo fortemente voluto che l'indicazione in etichetta dell'origine per le carni suine trasformate fosse obbligatoria e da oggi finalmente lo è. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale sull'etichettatura - proseguono i tre parlamentari in una nota -, frutto di un lungo lavoro, iniziato ad aprile 2019, durante il nostro mandato di governo, da oggi è obbligatorio indicare in etichetta la provenienza delle carni con cui sono prodotti salami, prosciutti, mortadella e culatello, eccellenze del made in Italy, troppo spesso ormai esposto alla concorrenza sleale a basso costo di provenienza estera. Da oggi, grazie alla Lega - conclude la nota -, i consumatori avranno una certezza in più su cosa porteranno in tavola e i nostri produttori una tutela importante, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che ha comportato perdite di fatturato collegato alla chiusura di ristoranti e bar". (Com)