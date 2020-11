Via libera in Cdm alla legge di Bilancio: ecco le novità per lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di Bilancio. Il provvedimento era tornato di nuovo all'esame del Cdm odierno, dopo il via libera "salvo intese" di circa un mese fa. Tra le misure confermate c'è l'estensione al 2029 della decontribuzione, credito d’imposta investimenti e rafforzato in ricerca e sviluppo, ecosistemi dell’innovazione al Sud, Fondi aree interne e Comuni marginali e soprattutto 'rigenerazione amministrativa'. A riferirlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in un messaggio su Twitter. Sul fronte del Lavoro e delle Politiche sociali, la ministra Nunzia Catalfo annuncia lo stanziamento di "oltre 38 miliardi per aiutare il tessuto sociale e produttivo ad affrontare e superare l’emergenza". In tal senso è orientato il pacchetto di misure per il lavoro e il welfare che ho predisposto e che comprende sgravi al 100 per cento per le aziende che assumono lavoratori under 35; sgravi al 100 per cento per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud e per quelle che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d’Italia; proroga della decontribuzione al 30 per cento per le aziende del Mezzogiorno".Ed ancora, anticipa il ministro, "rinnovo di Ape sociale e Opzione donna; ampliamento della platea del contratto di espansione attraverso l’estensione dei criteri di accesso per le imprese (da mille a 500 dipendenti); rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio che prevede l’aumento fino a 100 euro mensili in busta paga per i dipendenti con reddito annuo entro i 40 mila euro; ulteriori 12 settimane di Cassa integrazione Covid gratuita per tutte le imprese e proroga fino a fine marzo del blocco dei licenziamenti; Fondo da 500 milioni per le politiche attive; finanziamento del Fondo di indennizzo per cessazione delle attività commerciali".Tra gli altri interventi previsti, segnala sempre Catalfo, ci sono: "Fondo da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dall’emergenza; proroga del bonus natalità per il 2021 e, da luglio, assegno unico per i figli fino a 21 anni di età; Fondo caregiver da 25 milioni; riconoscimento della piena anzianità contributiva dei part-time verticali ciclici ai fini della pensione; rifinanziamento a regime del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattie oncologiche; 100 milioni nel biennio 2021/22 per l'apprendistato duale. Con questa manovra - conclude il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese a superare questa crisi, varando ulteriori incentivi per le imprese, nuove misure di sostegno all’occupazione - specialmente quella dei giovani e delle donne - e tutelando il potere d’acquisto delle famiglie. Andiamo avanti, con fiducia e coesione".Rifinanziato il Reddito di cittadinanza. I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera segnalano che "dopo essere riusciti a raggiungere 3,5 milioni di persone, con circa 362 mila contratti di lavoro stipulati finora, puntiamo ad assicurare questo strumento di sostegno economico fino al 2029 con un fondo da 4 miliardi". Il deputato M5s Luigi Gallo riferisce in una nota che nella legge di Bilancio c'è anche "la norma che abolisce la riforma Gelmini della scuola per la parte che riguarda le classi pollaio. Una legge che ha portato molti danni per la scuola italiana". (Rin)