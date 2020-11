Germania: Covid, Merkel, vaccino potrebbe essere pronto presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale “non sa” quando il vaccino contro il coronavirus sarà pronto, ma “potrebbe essere presto”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo a Berlino al termine dei colloqui telematici con i primi ministri dei Laender. Il dibattito è stato dedicato a valutare l'efficacia della chiusura mirata, in vigore in Germania dal 2 al 30 novembre per contenere la diffusione del coronavirus. Merkel e i capi di governo dei Laender hanno illustrato una serie di raccomandazione per un più efficace contrasto alla pandemia. I contatti nei luoghi pubblici devono essere limitati ai soli membri di un singolo nucleo abitativo. Al massimo, potranno aggiungersi due persone che condividono un'altra abitazione. Le feste in privato dovranno essere “del tutto evitate almeno fino a Natale”. Oltre alle limitazioni esistenti, il governo federale propone ulteriori rigide restrizioni sui contatti e sulla quarantena. Bambini e giovani devono essere incoraggiati a incontrare esclusivamente un amico nel tempo libero. Le riunioni private con amici e conoscenti devono, in generale, essere limitate a un unico gruppo “in maniera permanente, sempre le stesse persone”, ha sottolineato Merkel. Devono poi essere evitate le attività del tempo libero, la frequentazione di aree ad alto traffico di persone, i viaggi e le gite giornaliere, nonché l'utilizzo dei mezzi pubblici per motivi non necessari. Allo stesso tempo, dovrebbero essere evitati tutti i contatti non necessari. La quarantena di cinque o sette giorni dovrebbe applicarsi con effetto immediato anche in caso di sintomi di raffreddore. Le visite agli anziani e ad altri gruppi a rischio dovrebbero essere effettuate solo se tutti i membri della famiglia sono esenti dai sintomi del coronavirus e, per almeno una settimana, non si sono trovati in una situazione di rischio con un notevole numero di persone. (Geb)