Perù: morti in manifestazioni anti-governo, aperte indagini preliminari su ex presidente Merino

- La procuratrice generale del Perù, Zoraida Avalos, ha aperto una indagine preliminare nei confronti dell'ex presidente ad interim, Manuel Merino de Lama, e di due membri del governo di transizione per la morte di due giovani, avvenuta nel corso delle manifestazioni che da giorni attraversano il paese. Indagini che riguardano anche il primo ministro Antero Flores-Araoz e il responsabile dell'Interno, Gaston Rodriguez. oltre alle responsabilità collegate agli omicidi, a tutti viene contestato il reato di lesioni lievi e gravi nonché sparizione forzata, in un quadro di ipotizzata violazione dei diritti umani. "Posso assicurare che queste morti non rimarranno impunite", ha detto la procuratrice in un messaggio diffuso sui proprio profili sociali. Avalos ha anche segnalato che la procura specializzata in violazione dei diritti umani ha a sua volta aperto una indagine preliminare sulle sparizioni forzate nel corso della manifestazioni, con la richiesta di sequestro delle immagini registrate dalle camere di sicurezza. (segue) (Brb)