Perù: morti in manifestazioni anti-governo, aperte indagini preliminari su ex presidente Merino (2)

- Le tensioni sono scoppiate all'indomani della destituzione "per incapacità morale" del presidente Martin Vizcarra, votata a sorpresa dal parlamento il 9 novembre. Al suo posto, sfruttando la carica di presidente del parlamento, si è insediato Merino, con una scelta che lo stesso Vizcarra denunciava come "un ritorno al passato". Per almeno due giorni nella capitale Lima e in diversi punti del paese si erano tenute manifestazioni per chiedere le dimissioni di Merino e denunciare un “colpo di Stato parlamentare” contro Vizcarra. I dimostranti hanno mostrato cartelli con le scritte “Merino impostore” e “Merino, tu non sei il mio presidente”. Le morti e i disordini hanno messo pressione sullo stesso Merino che, anticipando il voto di una nuova mozione di sfiducia, ha presentato domenica le dimissioni. Il Parlamento non è riuscito nelle ore successive ad eleggere il nuovo speaker, privando il paese del presidente della Repubblica fino a un nuovo voto atteso per oggi pomeriggio (la serata in Italia). (segue) (Brb)