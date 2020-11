Libia: Farnesina, Italia accoglie con soddisfazione gli esiti della riunione Lpdf a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con soddisfazione gli esiti della riunione del Foro di Dialogo Politico Libico (Lpdf), che si è conclusa ieri a Tunisi. I delegati libici riuniti a Tunisi, afferma la Farnesina in una nota, hanno assunto delle decisioni importanti. La definizione di una road-map “per la fase preparatoria di una soluzione complessiva” alla crisi libica e la creazione di una nuova autorità esecutiva, rappresentativa di tutte le regioni del Paese ed incaricata di organizzare le elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre 2021, rappresentano uno sviluppo positivo. Tuttavia, il percorso per condurre a buon fine la transizione libica resta lungo e impegnativo, a partire dalla prossima riunione virtuale dell’Lpdf prevista per il 23 novembre. È ora importante che gli sviluppi registrati in ambito politico con il Lpdf siano affiancati e sostenuti da analoghi avanzamenti nel campo della sicurezza, in linea con i progressi già registrati in queste settimane con i lavori della Joint Military Commission, prosegue la nota. In vista di questi nuovi traguardi, l’Italia conferma pieno e convinto sostegno al dialogo intra-libico promosso da Unsmil e augura a tutti i rappresentanti del popolo libico di agire con coraggio e lungimiranza, nel solo ed esclusivo interesse della loro nazione. Alla comunità internazionale rimane l’obbligo di rispettare e proteggere lo spazio di dialogo che i libici sono riusciti a crearsi in questo passaggio potenzialmente cruciale per il loro Paese. L’Italia si congratula infine con Unsmil e con Stephanie Williams, rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite, per la leadership con la quale ha saputo promuovere e indirizzare i lavori del Lpdf. (Com)