Brasile: Petrobras annuncia vendita 50 per cento delle concessioni nel polo Marlim (2)

- "La creazione di una partnership nel polo di Marlim consente la condivisione di costi e rischi e, ovviamente, opportunità. Questo movimento rafforza la generazione di cassa, che è importante non solo per ridurre il nostro debito, ma garantisce anche gli investimenti previsti nel piano di rinnovo del bacino di Campos", ha affermato il direttore esecutivo del settore Acque profonde della Petrobras, Carlos José Travassos. Il progetto di rivitalizzazione del polo di Marlim prevede inoltre l'interconnessione di oltre 100 pozzi ai sistemi già in esercizio, nuovi progetti di sviluppo complementare, la riorganizzazione delle reti di drenaggio e il ripristino dell'integrità delle unità esistenti. (segue) (Brb)