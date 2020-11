Italia-America latina: firmata intesa tecnica Iila-Polizia di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco della "nuova policy dipartimentale sulla cooperazione internazionale, secondo un approccio geografico regionale, promossa dal prefetto Franco Gabrielli", il dipartimento della Pubblica sicurezza e l’Istituto Italo-Latino-Americano (Iila) hanno sottoscritto oggi una Intesa tecnica per "potenziare la cooperazione internazionale di polizia nell’area latino-americana e caraibica". La firma, si legge in una nota, è stata apposta dal capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli, e il Segretario generale dell’Iila, Ministro plenipotenziario Antonella Cavallari. L’incisività dell’azione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, in tale ambito, già caratterizzata da rapporti positivi e di interscambio, a livello bilaterale e multilaterale, viene dunque ulteriormente rafforzata con un accordo che incide sulla rule of law globale. In occasione della firma, Cavallari ha mostrato vivo apprezzamento per le recenti iniziative a livello internazionale avviate dall’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia. In particolare, è stato espresso ampio riconoscimento alla collaborazione offerta nell’ambito dei progetti, finanziati dall’Unione europea, eseguiti da Iila in America Latina come "EL PACcTO" ed "Eurofront", nonché in occasione delle numerose videoconferenze organizzate dall’Istituto nel corso della crisi sanitaria con i Paesi latino-americani. In tali eventi, infatti, è stato possibile illustrare le buone prassi adottate dalle Forze di polizia italiane per far fronte allo scenario pandemico, ove il sistema di law enforcement nazionale si è posto quale paradigma di riferimento anche per il contesto latino-americano. (segue) (Com)