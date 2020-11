Infrastrutture: Pacifico (indipendente), balletto Regione e Ministero per la Roma-Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La farsa dell’autostrada Roma-Latina si arricchisce giorno dopo giorno di nuove strampalate prese di posizione". Lo si legge in una nota della senatrice ex M5s, oggi indipendente, Marinella Pacifico. "Chi governa una regione, un città o comunque chi deve dare risposte ai cittadini, ha il dovere di proporre soluzioni chiare. Da mesi assistiamo ad un indecoroso balletto fra regione Lazio e Ministero dei Lavori Pubblici e Infrastrutture, su come e quando si debba cantierare la Roma-Latina. Ormai siamo nelle mani di uno sparuto gruppo di tifosi che ricattano i due partiti politici di Governo e tengono sotto scacco un intero territorio. Ogni mese di ritardo dell’opera impoverisce, oltremodo, i cittadini di Latina, le imprese e tutto il tessuto produttivo della Provincia. Raccolgo totalmente il grido d'aiuto del Presidente dell’Ance Pierantonio Palluzzi. La categoria infatti sarà la prima a scontare le indecisioni della regione Lazio ed i tentennamenti del Governo. Non possono essere i cittadini a pagare i veti incrociati delle irresponsabili forze di Governo. Zingaretti rompa gli indugi e consenta alla nostra Provincia di respirare. E chiediamo al Sindaco di Latina di riappropriarsi del ruolo politico e amministrativo concessogli dai latinensi nella scorsa tornata elettorale. La sua ambiguità sul progetto infrastrutturale, forse, può essere un escamotage per vivacchiare alle prossime elezioni comunali, ma di certo è la definitiva soppressione di qualsiasi velleità di sopravvivenza di quel sistema economico finora citato".(Com)