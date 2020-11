Covid: Anelli (Fnomceo), bene Tar Lazio su cure domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tale previsione - continua Anelli - è stata poi replicata in modo identico nell'art. 4-bis del dl 17.3.2020 n. 18, il cosiddetto 'Cura Italia', poi convertito nella Legge 27/2020. È evidente che la ratio del legislatore d'urgenza era quella di attribuire in maniera precisa compiti e funzioni assistenziali: alle Usca, unità operative attrezzate con i necessari dispositivi di protezione e con l'adeguata strumentazione, l'assistenza domiciliare ai malati di Covid; ai medici di famiglia l'assistenza ai pazienti cronici e ai pazienti con acuzie non dovute al Covid - argomenta Anelli -. Come abbiamo detto e ribadito in più occasioni, il Covid non ha mandato in lockdown le altre patologie e i medici di famiglia devono poter essere messi nelle condizioni di curare nel migliore dei modi tutti i loro pazienti. In studio e con visite a domicilio i non Covid, ivi compresi i 26 milioni di malati cronici; attivando i protocolli per i 681756 pazienti Covid domiciliati, continuando a seguirli telefonicamente e, ove possibile, con la telemedicina". (segue) (Com)