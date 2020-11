Roma: Tar Lazio rigetta ricorso Repas su buoni spesa, Raggi "nostro faro è trasparenza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Edenred Italia Srl proponeva infatti "la fruizione dei buoni anche in modalità full mobile, tramite app scaricabile su smartphone", il che "avrebbe ridotto le occasioni di contatto legate al trasporto e alla consegna dei buoni sul territorio, con conseguente minor rischio di contagio". In base a queste valutazioni, l'Amministrazione Capitolina ha affidato il servizio di fornitura dei ticket alla società Edenred. La sentenza specifica che "l'amministrazione non era tenuta ad attendere o valutare la proposta migliorativa della ricorrente", ovvero della società Repas, "anche perché a quel punto avrebbe dovuto concedere anche alla Edenred la possibilità di rilanciare con evidente frustrazione delle esigenze oggettive di celerità ed efficienza richieste dall'oggetto dell'affidamento" e che "nessuna disparità di trattamento si rinviene, pertanto, nella valutazione delle offerte pervenute da parte dei due operatori consultati". (Com)