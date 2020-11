Roma: Casu (Pd), insulti ad agente della Locale, ennesima vergogna di Forza Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino hanno insultato una vigilessa 'colpevole' di aver chiesto loro di indossare la mascherina. Non dobbiamo aspettare nessun accertamento per condannare questo gesto. Nessuna motivazione giustifica gli insulti a chi sta servendo lo Stato per garantire la sicurezza di tutti”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu.“‘Legge e ordine’, sì, purché valga solo per gli altri. Perché quando la legge interviene su di loro, non la amano più così tanto: a volte si danno alla fuga e alla latitanza, da perfetti nostalgici, a volte si danno all'insulto nei confronti di una lavoratrice rea di aver chiesto solo il rispetto delle regole - continua Casu - Piena solidarietà alla vigilessa coinvolta, certi che non si lascerà intimidire da chi si considera al di sopra dei comuni cittadini. Oggi come ieri non vinceranno. Mai”. (Com)