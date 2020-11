Finanza: Mef, mandato a banche per emissione global bond in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) "ha affidato a Barclays Bank Plc, BofA Securities Europe Sa e Goldman Sachs Bank Europe Se il mandato in qualità di lead manager per una nuova emissione a tasso fisso, denominata in dollari, formato Sec-Registered Global, con scadenza il 17 febbraio 2026. L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato". Lo rende noto un comunicato del Mef. "I proventi derivanti dall’emissione - precisa la nota - potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, incluse finalità di gestione del debito". (Com)