Covid: Codacons, decisione Tar rischia di aggravare caos sanità

- La decisione del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dei medici di medicina generale in merito al compito di assistenza domiciliare ai malati Covid, "è sbagliata a rischia di aggravare il caos che si registra negli ospedali italiani". Lo afferma il Codacons, che interverrà in appello contro la pronuncia odierna. "I medici possono assistere a domicilio i propri pazienti sia quando c’è il sospetto di contagio da Covid, sia dopo, nei casi di positività con sintomi non gravi che non richiedono le cure ospedaliere, anche senza recarsi a casa e ricorrendo alla telemedicina – spiega il Codacons – Il provvedimento della Regione Lazio era utile perché, prevedendo l’assistenza domiciliare, evitava inutili intasamenti di ospedali e pronto soccorso della regione, e pertanto interverremo in appello chiedendo di rivedere la decisione odierna del Tar". (Com)