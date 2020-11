Francia: iniziato il processo sul mancato attentato del Thalys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi In Francia si è aperto il processo per il tentato attacco terroristico al treno Thalys tra Parigi ed Amsterdam avvenuto il 21 agosto del 2015, durante il quale alcuni passeggeri sono riusciti a neutralizzate l'assalitore, il marocchino Ayoub El Khazzani. L'uomo, che era salito a bordo del treno armato di un fucile kalashnikov e circa 300 munizioni, ha riconosciuto i fatti. El Khazzani era uscito dai bagni del treno dopo aver ascoltato un canto jihadista sul suo telefono. A neutralizzarlo sono stati due militari statunitensi in vacanza. Secondo gli inquirenti l'attacco è stato progettato dalla Siria, come molti altri avvenuti in Francia in quel periodo.(Frp)