Afghanistan: forze sicurezza uccidono uno dei responsabili attacco Università Kabul

- Le forze afghane hanno ucciso uno dei responsabili dell'attacco terroristico avvenuto lo scorso 2 novembre all'Università di Kabul e costato la vita a 22 persone. Lo ha annunciato oggi il vice presidente afgano Amrullah Saleh. Secondo il vicepresidente, l’uomo ucciso è la seconda “mente” dell’attacco ed è stato colpito durante un0operazione nelle forze di sicurezza nella provincia di Paktia, nell’est del Paese, mentre il terzo responsabile della pianificazione dell’operazione è stato catturato. Lo scorso 2 novembre tre uomini armati di mitragliatrici e granate hanno devastato l'università di Kabul per ore, andando di stanza in stanza alla ricerca di vittime. Nonostante l'attacco sia stato rivendicato dallo Stato islamico, il governo di Kabul ha incolpato i talebani. Secondo Saleh, i responsabili dell'attacco all'Università di Kabul avevano precedentemente studiato il campus per identificare le falle nella sicurezza. "Si vestivano da studenti ed entravano nel campus con borse piene di armi", ha detto Saleh in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. "Nessuno controllava le loro borse. Se venivano catturati, il loro piano era di sparare alla polizia con le pistole", ha aggiunto. Il portavoce del ministero dell'Interno Tariq Arian ha annunciato oggi che diversi agenti di polizia sono stati licenziati per "negligenza nei loro doveri". Altri funzionari hanno affermato che l’ideatore dell’attacco, Mohammad Adel, sarebbe stato arrestato. Adel sarebbe stato reclutato dalla Rete Haqqani, un gruppo legato ai talebani e responsabile di attacchi complessi e sanguinosi contro forze straniere e civili. La rete Haqqani è classificata come gruppo terroristico dagli Stati Uniti. (segue) (Res)