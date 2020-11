Afghanistan: forze sicurezza uccidono uno dei responsabili attacco Università Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi di violenza in Afghanistan, nonostante l'apertura dei colloqui di pace a Doha, in Qatar, tra i talebani e il governo. Questi colloqui seguono l’accordo raggiunto tra gli Stati Uniti e i talebani lo scorso 29 febbraio a Doha e che prevede il ritiro straniere dal Paese entro la metà del 2021. Al momento i colloqui a Doha sono in una fase di finalizzazione del codice di condotta. Secondo quanto si apprende ci sono due punti che non sono ancora stati decisi, ma che potrebbero esserlo nei prossimi giorni grazie alla mediazione qatariota. Il primo riguarda la legislazione e nello specifico la scuola giuridica islamica di riferimento. I talebani vorrebbero la scuola Hanafita, che è una delle quattro scuole sunnite e ciò lascerebbe scoperto il 20 per cento della popolazione che è sciita. Si stanno trovando su questo aspetto una delle tante formule di compromesso. L’altro punto riguarda invece la richiesta da parte dei talebani di mettere a fondamento dei colloqui l’accordo Usa-Talebani. (segue) (Res)