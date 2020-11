Afghanistan: forze sicurezza uccidono uno dei responsabili attacco Università Kabul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, per il gruppo islamista, questo riferimento è di particolare importanza poiché vi sono una serie di punti che coinvolgono in potenza il governo afgano, che non è parte dell’accordo, tra cui il rilascio di altri 7mila prigionieri, gli sforzi per togliere le sanzioni ai capi talebani e altre richieste. Tuttavia, il governo rifiuta il solo riferimento all’accordo del 29 febbraio come fondamento dei colloqui, chiedendo invece un riferimento che dia atto che il governo esiste e che in questo momento sta discutendo con i talebani. Infatti, finora i talebani stanno discutendo con la delegazione di Kabul non in quanto governo, ma solo in virtù dell’accordo con gli Usa. I colloqui - che si sono tenuti sia in plenaria con la mediazione qatariota, che in gruppi di contatto ristretti - andranno avanti probabilmente ad oltranza. Non vi è un tempo massimo e la parte governativa ha dato istruzioni ai propri delegati di non lasciare il tavolo per prima se non vi sono risultati. (Res)