Francia-Usa: incontro Le Drian-Pompeo sottolinea importanza dei legami transatlantici

- Nel corso dell'incontro avvenuto oggi a Parigi, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, hanno "enfatizzato l'importanza dell'alleanza transatlantica e i nostri obiettivi comuni" all'interno della Nato. È quanto si legge in una nota diffusa dal Dipartimento di Stato statunitense. Le Drian e Pompeo hanno sottolineato il significato della riconciliazione politica in Libia sotto un processo politico condotto dalle Nazioni Unite", si legge nel comunicato. Il segretario di Stato inoltre "ha parlato della nostra alleanza nella contrapposizione all'attività maligna del Partito comunista cinese in Europa e degli abusi dei diritti umani nello Xinjiang", continua la nota. In merito al Libano, Pompeo ha sottolineato la necessità di combattere l'estremismo violento e ha evidenziato l'influenza negativa di Hezbollah. Le Drian e Pompeo hanno infine sottolineato gli sforzi congiunti sulla "democrazia la sicurezza e la prosperità" nel Sahel, insieme agli sforzi statunitensi a favore di un governo stabile e orientato verso le riforme. Fonti della presidenza di Parigi citate dai media d'oltralpe hanno sottolineato che è stato "normale" e "rispettoso" nei confronti delle istituzioni statunitensi ricevere il segretario di stato Mike Pompeo all'Eliseo, dove ha incontrato il presidente Emmanuel Macron.(Frp)