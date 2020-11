© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agostino Nuzzolo, general counsel e responsabile della funzione Legal and Tax di Tim, ha acquistato sul mercato 100 mila azioni del Gruppo al prezzo di 0,337 euro per azione, per un controvalore di 33.700 euro. Lo si apprende da un internal dealing della società. (Rin)