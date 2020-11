Abruzzo: alta partecipazione per sciopero del settore alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le organizzazioni sindacali Fai Cisl Abruzzo-Molise e Flai Cgil Abruzzo e Molise hanno reso noto questa sera che in occasione dello sciopero proclamato per oggi, che si è reso necessario per rivendicare l'applicazione dell'accordo per il rinnovo del Ccnl Industria alimentare siglato il 31 luglio scorso, l'adesione dei lavoratori nelle tre aziende abruzzesi che ancora non si adeguano - cioè Salpa di Roseto degli Abruzzi, Lazzaroni di Isola del Gran Sasso e Richetti di Teramo - è andata oltre le più ottimistiche previsioni. In Salpa la partecipazione è stata quasi del 100 per cento, risultato davvero straordinario, ma anche le percentuali raggiunta in Lazzaroni ed in Richetti ci consentono di affermare che la battaglia sindacale intrapresa da Fai, Flai e Uila per il riconoscimento dell'accordo del 31 luglio quale unico Ccnl Industria alimentare sia condivisa e sostenuta con grande determinazione dai lavoratori dipendenti delle aziende che ancora si ostinano a non volerne dare piena applicazione. (segue) (Gru)