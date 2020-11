Mafie: Tofalo, operazione Carabinieri a Foggia frutto grande lavoro squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, sottolinea che "l'operazione antimafia nel foggiano è il frutto del grazie lavoro di squadra dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della magistratura. Resta alta l'attenzione delle istituzioni - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - soprattutto in una fase molto delicata per il Paese. Non possiamo permetterci di lasciare spazio alle organizzazioni criminali pronte ad approfittare della situazione emergenziale che stiamo attraversando. Grazie ai nostri uomini e alle nostre donne in uniforme", conclude Tofalo, "per l'impegno instancabile che dimostrano quotidianamente e che portano avanti per la sicurezza collettiva". (Com)