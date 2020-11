Regno Unito: ministro Salute Hancock annuncia ordine di 5 milioni di dosi di vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato in una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio che il Regno Unito avrebbe contrattato con successo un ordine di 5 milioni di dosi del nuovo vaccino fabbricato dalla casa farmaceutica Moderna, la cui efficacia sembra essere del 94,5 per cento. Il ministro ha giudicato la notizia come "eccellente" e ha affermato che, nel caso il vaccino superasse i test di sicurezza, potrebbe essere diffuso alla popolazione britannica entro la prossima primavera. I vantaggi del vaccino rispetto a quello annunciato pochi giorni fa da Pfizer, ha detto il ministro, sembrano essere molteplici per il momento, a partire dalla sua trasportabilità in semplici freezer invece di apposite apparecchiature atte a mantenere la temperatura a -70 gradi, e la sua capacità di rimanere stabile a temperatura ambiente per 12 ore. Insieme ad altri vaccini giudicati promettenti dal governo britannico, il Regno Unito si è così assicurata la fornitura di un totale di sette vaccini, per una quantità di dosi stimata intorno ai 355 milioni.(Rel)