Russia-Italia: il 16 dicembre webinar su cooperazione nell'industria meccanica

- Al via nei prossimi giorni un ciclo di webinar promosso da Ice, Anima Confindustria Meccanica Varia in collaborazione con le ambasciate italiane e destinato ad approfondire le opportunità di collaborazione nei diversi ambiti dell'industria meccanica in alcuni mercati. Il 16 dicembre alle ore 14 è previsto un appuntamento sulla Russia dedicato alle analisi del mercato delle attrezzature industriali. Obiettivo del webinar, da quanto si legge nel programma, è fornire una panoramica sul mercato russo delle attrezzature industriali con una descrizione dettagliata, suddivisa per settori (costruzioni, industria alimentare, energia, depurazione delle acque) comprensiva dell'analisi degli indicatori economici ed offrire una panoramica sui programmi e le strategie di sviluppo promosse dalla autorità' a livello federale e locale anche in considerazione dei piani e delle politiche di sostituzione delle importazioni avviati negli ultimi anni.(Res)