Libano: ministro Salute uscente, esiti nuova serrata visibili da mercoledì

- I risultati della nuova serrata contro il coronavirus, entrata in vigore in Libano sabato mattina, 14 novembre, e destinata a durare fino al prossimo 30 novembre, “non si manifesteranno prima di mercoledì” 18 novembre. Lo ha dichiarato il ministro della Salute uscente di Beirut, Hamad Hassan, al termine di una riunione governativa sull’emergenza Covid-19, secondo il quotidiano "L'Orient Le jour". In un primo momento, il ministro aveva dichiarato che gli effetti della nuova chiusura si sarebbero fatti sentire “da qui alla fine della settimana”. A proposito delle prospettive riguardo al vaccino, Hassan ha previsto che il Paese potrebbe ricevere dosi di vaccino “nel primo trimestre dell’anno prossimo”. (Res)