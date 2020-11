Roma: De Priamo (Fd'I), su Teatro Opera lavoratori abbandonati e conti non tornano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del teatro dell'Opera sono abbandonati e i conti non tornano. E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Nella commissione Cultura di oggi abbiamo stigmatizzato l'assenza del Sovrintendente Fuortes e, in particolare, il nuovo accesso al Fis (Fondo integrazione salariale) attivato - aggiunge De Priamo - secondo anche le sigle sindacali presenti in modo immotivato ed in palese contrasto con la mozione votata all'unanimità dall'Assemblea capitolina pochi mesi fa. Come Fd'I abbiamo anche chiesto precise spiegazioni sui precari lasciati inopinatamente a casa e sui conti del Teatro dell'Opera, contabilità che vede importi milionari erogati dal Campidoglio annualmente. Una gestione che rimane poco cristallina, come conferma anche la mancata evasione dei nostri accesso agli atti su cui abbiamo in questi giorni scritto al Prefetto ed al difensore civico, e su cui Fd'I continuerà a chiederne conto alla sindaca Raggi", conclude.(Com)