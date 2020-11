Ue: Fiano (Pd), veto amici di Salvini e Meloni su Recovery fund è inammissibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Esteri nella segreteria del Partito democratico, Emanuele Fiano, sottolinea che "ancora una volta gli amici di Salvini e della Meloni, i loro alleati europei, il premier ungherese e polacco, vogliono porre il veto bloccando le risorse necessarie per uscire dall'emergenza provocata dalla pandemia. Lo fanno - continua il parlamentare in una nota - perché non accettano il principio, assolutamente condivisibile, che lega la distribuzione delle risorse della Ue al rispetto dello Stato di diritto, cioè al rispetto dei principi di democrazia e delle libertà fondamentali. Questa è la linea delle destre, una linea miope e alla lunga autodistruttiva, che la dice lunga sulla assoluta incongruenza delle scelte politiche e delle alleanze dei populisti italiani". Secondo l'esponente democratico, "l'Europa deve divenire un soggetto politico compiuto, in grado di reagire in modi e tempi adatti alle emergenze che abbiamo di fronte. In particolare non è più accettabile la logica del ricatto: il potere di veto è figlio di un'altra era. Oggi produce solo danni. Il mondo vede mutare assetti che si pensavano consolidati, presentando nuovi attori, spesso nuove minacce". Fiano conclude: "O l'Europa è in grado di divenire, finalmente, un soggetto unitario o, sul palcoscenico globale, i singoli stati perderanno qualsiasi forza e finendo travolti nel loro illusorio solipsismo. A questo punto è indispensabile sostenere la linea della cancelliera Merkel, sul rispetto dello stato di diritto, per uscire da questa pericolosissima impasse".(Com)