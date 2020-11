Italia-Cile: il 18 novembre webinar su efficienza energetica per riscaldamento promosso da Ice e ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende mercoledì il via un ciclo di webinar promosso da Ice, Anima Confindustria Meccanica Varia in collaborazione con le Ambasciate italiane e destinato ad approfondire le opportunità di collaborazione nei diversi ambiti dell'Industria Meccanica in alcuni mercati. Il primo appuntamento è con il Cile e sarà dedicato al tema "dell’Efficienza energetica per il riscaldamento e il condizionamento". L'appuntamento servirà "in particolare, a definire il contesto competitivo locale e quello normativo di riferimento, evidenziando eventuali criticità, agevolazioni economico-finanziarie e/o ostacoli alla penetrazione di tecnologie italiane oltre ad offrire una mappatura delle opportunità derivanti dal rinnovamento dell'industria locale e dei programmi di sviluppo governativi". Nel corso degli appuntamenti previsti da qui a dicembre (25 novembre: Argentina; 30 novembre: Myanmar; 16 dicembre: Russia) si legge in una nota, "verranno illustrati anche i risultati di alcuni Studi Settoriali curati da Anima sulle prospettive di crescita per le aziende italiane nei predetti mercati. L'idea del progetto è quella di sviluppare un percorso di avvicinamento e di conoscenza dei mercati valorizzando gli strumenti digitali non solo in ragione delle contingenze attuali ma anche per la lontananza e la complessità dei mercati oggetto degli studi che necessitano di un approccio verticale sul settore per identificarne e valorizzarne le opportunità di business dalla prospettiva aziendale".(Com)