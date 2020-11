Covid: Agea, da Ue e Bce misure importanti per sostenere Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è iniziata la pandemia "le istituzioni europee così come la Bce hanno messo a terra misure importanti per permettere agli Stati di poter fare politiche a sostegno e supporto alle tante fragilità che stanno emergendo. Possiamo sicuramente trovare le soluzioni e gli strumenti per fare tutti gli interventi indispensabili necessari ed urgenti per affrontare questo momento". Lo ha detto la sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio, Laura Agea, su Rai Radio1 all'interno nel programma In Vivavoce, condotto da Eleonora Belviso e Claudio De Tommasi. In merito alla possibilità di utilizzare il Mes, Agea ha detto che "oggi abbiamo a disposizione le risorse necessarie per poter fare tutti gli interventi indispensabili. Lo strumento del Mes ha dei rischi. Comprendo bene l'esigenza di fare degli interventi sulla sanità ma auspico che le ingenti risorse che il governo ha stanziato per le regioni da maggio in avanti per la sanità vengano utilizzati dalle regioni stesse". Infine, sulle misure per le donne nella manovra: "La prima cosa che vorrei porre all'attenzione è questa proposta di testo unificato sulla parità retributiva uomo-donna. Questo strumento vuole colmare il gender gap che ci trasciniamo da anni e vuole migliorare la normativa vigente. Perseguire la parità di genere e le pari opportunità sul campo lavorativo è per noi essenziale. Le donne sono in prima linea. Eliminiamo le discriminazioni e le diseguaglianze in campo lavorativo. Riportiamo il ruolo della donna alla centralità a tutti i livelli". (Rin)