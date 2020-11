Italia-Argentina: il 25 novembre webinar su efficienza energia e opportunità mercato promosso da Ice e ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 novembre Ice e Anima Confindustria Meccanica Varia organizzano, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires un webinar dal titolo "Efficienza energetica opportunità' e prospettive per il mercato argentino". Obiettivo dell'iniziativa, si legge in una nota, "è la presentazione dei principali settori legati alla filiera dell’Efficienza Energetica ed alle Tecnologie ad esso associate in Argentina cercando di fornire un quadro riassuntivo specifico sulle opportunità e le prospettive sul mercato per le produzioni 'Made in Italy'". L'attenzione è stata rivolta particolarmente sulle Tecnologia per il Trattamento delle Acque, Biomasse/Biogas e sui temi dell'efficienza energetica ad uso civile e industriale. L'appuntamento è parte di un ciclo che si inaugura il 18 con il Cile e verrà seguito da iniziative in Myanmar e Russia. Durante i webinar, si legge in una nota, verranno illustrati anche i risultati di alcuni Studi Settoriali curati da Anima sulle prospettive di crescita per le aziende italiane nei predetti mercati. L'idea del progetto è quella di sviluppare un percorso di avvicinamento e di conoscenza dei mercati valorizzando gli strumenti digitali non solo in ragione delle contingenze attuali ma anche per la lontananza e la complessità dei mercati oggetto degli studi che necessitano di un approccio verticale sul settore per identificarne e valorizzarne le opportunità di business dalla prospettiva aziendale.(Res)