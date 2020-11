Ue: Sewing (Deutsche Bank), ridurre volume Fondo risoluzione unico a 55 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume obiettivo del Fondo di risoluzione unico dell'Ue (Srf) deve essere ridotto da 70 a 55 miliardi di euro. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Lo Srf è lo strumento operativo del Meccanismo di risoluzione unico (Srm), istituito nel 2014 dall'Ue per garantire una risoluzione ordinata delle banche dell'Eurozona in dissesto, minimizzando i costi per i contribuenti e l'economia reale. Gli istituti di credito versano fondi allo Srf da utilizzare in caso di salvataggio, affinché l'operazione non gravi sulla cittadinanza. Entro la scorsa estate, erano stati versati 42 miliardi di euro. Come affermato da Sewing, “soltanto per quest'anno, le banche europee hanno versato 9,2 miliardi di euro nel Fondo di risoluzione unico, più del previsto e il 18 per cento in più” del 2019. Per l'Ad di Deutsche Bank, rimane “discutibile se abbia davvero senso finanziarie lo Srf anche più di quanto inizialmente previsto, in questa fase difficile per l'economia in Europa”, dovuta alla crisi del coronavirus. Sewing ha, quindi, evidenziato che il volume dello Srf dovrebbe essere limitato a 55 miliardi di euro: “i fondi fondi liberati potrebbero ora essere utilizzati per l'economia”. (Geb)