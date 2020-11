Covid: Gallera, a Cologno Monzese percorso ambulatoriale gratuito per pazienti con sintomi sospetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 16 novembre - spiega una nota di Regione Lombardia - l'Asst Nord Milano attiva per tutti i pazienti con sintomi sospetti e seguiti a casa dal proprio medico di medicina generale in uno dei sei Comuni di riferimento dell’azienda socio sanitaria (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano e Sesto San Giovanni) un percorso ambulatoriale dedicato per garantire l'effettuazione di tutti gli esami necessari per una corretta e tempestiva diagnosi: esami del sangue e tampone naso-faringeo ma anche, quando necessario, visita specialistica e ecografia torace. Si parla di due livelli di accesso. "Su segnalazione del medico di medicina generale – spiega Gallera - il centro servizi dell'Asst Nord Milano si occuperà di prenotare negli slot dedicati (quaranta pazienti al giorno dal lunedì al venerdì) lo screening diagnostico di primo livello: esami del sangue e tampone naso-faringeo. Una volta ricevuti gli esiti, il medico di medicina generale potrà richiedere un consulto telefonico specialistico per valutare un accesso al centro diagnostico di secondo livello con l'esecuzione di visita specialistica pneumologica, ecografia toracica, test del cammino". Sarà poi il medico specialista durante la visita a valutare l'eventuale necessità di ricovero o di accesso di pronto soccorso per una valutazione più approfondita o il rientro al domicilio del paziente con monitoraggio da parte del medico di medicina generale o del centro servizi per i casi più complessi. "Queste strutture territoriali – spiega Gallera – permettono di registrare una minore pressione sui pronto soccorso, la riduzione del tasso di ospedalizzazione, migliore gestione territoriale dei pazienti, riduzione di eventuali complicanze grazie ad una più tempestiva diagnosi con conseguente terapia farmacologica domiciliare, dove necessario".(com)