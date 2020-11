Mafie: Bellanova su operazione Foggia, grazie a Forze dell'ordine e magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova osserva che "un raggio d’azione ampio e ramificato, che delineando la pervasività dell’azione e della minaccia criminale e mafiosa, restituisce al contempo l’importanza evidente di questa giornata e dell’operazione 'Decimabis' portata a termine dall'Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla magistratura. Che ha disvelato un vero e proprio sistema criminale ramificato a vocazione imprenditoriale, con inquietanti infiltrazioni nelle istituzioni locali. E fotografa - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - una pressione capillare e costante a danno del tessuto economico del territorio foggiano, a conferma di come il virus mafioso possa sommare ai danni della pandemia la recrudescenza criminale su settori già sfiancati dal rallentamento produttivo. Un sistema a cui oggi viene inferto un colpo durissimo e ci auguriamo definitivo". Bellanova rivolge il suo "più sentito grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato. Sentinelle dello Stato a ricordare che non esistono zone franche e che lo Stato c’è. Sempre. Anche nella difficoltà di un periodo che rende ancora più fragili ed esposte imprese ed imprenditori, con quanto significa anche in termini di tenuta occupazionale e sociale per le comunità territoriali di riferimento". (segue) (Com)