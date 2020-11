Mafie: Bellanova su operazione Foggia, grazie a Forze dell'ordine e magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro aggiunge che "per questo è importante tenere ben a mente che per estirpare il cancro mafioso le azioni repressive sono preziosissime e fondamentali, ma hanno bisogno di un di più fondamentale che proviene dall’apporto di tutte le parti sane del tessuto sociale. E questo chiama in gioco qualità e capacità di tenuta delle classi dirigenti territoriali e delle comunità tutte cui è chiesto uno sforzo in più: fare argine alla infiltrazione criminale lavorando perché nessuno si senta abbandonato e per costruire risposte strutturali alle fragilità sociali ed economiche, a tutela dei principi fondanti la convivenza civile. Parole quanto mai preziose - conclude Bellanova - che proprio in questi momenti acquistano un senso ulteriore". (Com)