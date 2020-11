Covid: Gallera, a Cologno Monzese percorso ambulatoriale gratuito per pazienti con sintomi sospetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'ala dedicata sempre all'interno della sede che ospita il Poliambulatorio di via Boccaccio a Cologno Monzese, è stato avviato anche un nuovo punto tamponi, con l'esecuzione di circa cinquanta tamponi al giorno cui potranno accedere, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico o pediatra e devono effettuare il tampone su prenotazione. Questo nuovo punto tamponi si aggiunge all'offerta dell'Asst Nord Milano già presente sul territorio con il "drive in" all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (circa seicento tamponi al giorno) e quello al parcheggio di via XX Settembre a Sesto San Giovanni (circa duecento tamponi al giorno). "Con questo progetto l'Asst Nord Milano – continua il direttore socio sanitario Barbara Mangiacavalli – vuole contribuire ad una ottimale gestione territoriale dei pazienti, garantire cure di prossimità fornendo ai medici di medicina generale le informazioni utili ad una gestione domiciliare dei pazienti con sintomatologia riconducibile ad infezione da Covid-19. Una linea diretta fra ospedale e territorio che richiede per noi un importante sforzo organizzativo considerando anche le attività di assistenza svolte nei due ospedali di Sesto e Cinisello ma indispensabile per creare i migliori percorsi assistenziali per i nostri pazienti anche e soprattutto in questo periodo di difficile emergenza". (com)