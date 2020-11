Etiopia: presidente keniota Kenyatta chiede “risoluzione pacifica” del conflitto nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha aggiunto la sua voce agli appelli internazionali per una risoluzione pacifica dei combattimenti nella Regione dei tigrè, nel nord dell'Etiopia. In una dichiarazione rilasciata al termine di un incontro a Nairobi con il ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen, Kenyatta ha messo in guardia da un possibile “conflitto in piena regola” nel Paese affermando che Kenya ed Etiopia “hanno servito a lungo come Stati di ancoraggio per la pace e la stabilità regionale". Il capo dello Stato keniota ha inoltre esortato il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) a “ridurre l'escalation del conflitto”, aggiungendo dicendo che una crisi “rischia di erodere i guadagni ottenuti dagli etiopi nello sviluppo del loro Paese”. In precedenza era stato il presidente ugandese Yoweri Museveni a chiedere di avviare colloqui tra le autorità federali etiopi ed il Tplf per risolvere il conflitto, scoppiato in seguito all’offensiva avviata da Addis Abeba lo scorso 4 novembre. Dopo aver rimosso un tweet nel quale sosteneva la necessità di negoziati sul conflitto nel Tigrè “per non provocare inutili perdite di vite e paralizzare l'economia” del Paese, Museveni ha pubblicato su Facebook un nuovo invito al dialogo, nel quale riferisce di aver discusso oggi "di questioni di pace e sicurezza" con il vicepremier e ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen Hassen e la delegazione alla Gulu State Lodge. “Il problema in Africa è che non discutiamo mai di ideologia, ma piuttosto ci concentriamo sulla diplomazia. Dobbiamo stare attenti ai nostri errori ideologici. Se continuiamo a produrli, i risultati finali potrebbero essere gravi. L'accento deve essere posto sull'unità e l'interesse comune", ha dichiarato Museveni, per il quale "devono essere avviati negoziati immediati" per assicurarsi che la guerra non si prolunghi in quanto questa potrebbe portare "a una massiccia perdita di vite umane e al declino dell'economia". Per il capo dello Stato l'Etiopia, uno dei Paesi più antichi del continente e che non è mai stata colonizzata, ha un'immagine da conservare poiché rappresenta l'intera Africa. (segue) (Res)