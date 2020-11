Etiopia: presidente keniota Kenyatta chiede “risoluzione pacifica” del conflitto nel Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i rapporti migliaia di rifugiati etiopi continuano a riversarsi in Sudan, sfuggendo a un conflitto in aggravamento che si è allargato ai confini dell'Etiopia e minaccia di destabilizzare la più ampia regione del Corno d'Africa", si legge nel post, nel quale la presidenza di Kampala sottolinea che secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati oltre 20 mila persone sono entrate in Sudan dalla regione settentrionale del Tigrè", una cifre che secondo i media sudanesi sale a 25mila rifugiati. Da parte sua Demeke ha sostenuto che nonostante la critica situazione attuale, il piano immediato del governo è di fare in modo che le vite dei civili siano protette. Nel frattempo, l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo si è reso in Etiopia per cercare di avviare negoziati tra il governo centrale ed il Tplf, come riferito alla stampa locale dal suo portavoce, Kehinde Akinyemi. Il governo di Addis Abeba ha tuttavia più volte ribadito di non essere interessato al dialogo con il Tplf. "Qualsiasi sforzo di mediazione incentiverà l'impunità e la sregolatezza", ha detto ai giornalisti di Addis Abeba il ministro degli affari esteri dell'Etiopia Redwan Hussein, per il quale "nessun Paese si siederebbe con una parte di uno Stato che afferma di avere razzi e missili e promette di attaccare". (Res)