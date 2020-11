Moldova: la vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali sposta il Paese sul percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La netta vittoria della candidata filoeuropea e leader del Partito azione e solidarietà (Pas), Maia Sandu, al secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldova può rappresentare una chiave di volta portando il Paese su una chiara linea di convergenza verso l’Ue e l’Occidente in generale. Confermando i pronostici, Sandu ha ottenuto un consenso ampio al ballottaggio battendo questa volta il presidente in carica, il filorusso Igor Dodon, in una riproposizione del duello di quattro anni fa. Questa volta l’economista ha avuto la meglio sul candidato socialista grazie ad un autentico plebiscito da parte della diaspora: ben il 97 per cento dei moldavi all’estero ha votato per la leader di Pas. A ciò si aggiunge una crescita dei consensi anche su base interna che le hanno regalato il 57 per cento dei voti su base nazionale e quasi il 60 per cento nella capitale Chisinau. A Dodon non è bastato il tradizionale appoggio degli elettori della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) al candidato che si presenta come più vicino al Cremlino. Quest’ultimo ha pagato cara la gestione della pandemia di coronavirus ed una serie di scandali anche personali che lo hanno portato a perdere per certi versi anche il sostegno di Mosca. Inoltre a pesare sulle sorti del capo di Stato uscente, il bacino di voti che il leader del partito Nostru, Renato Usatii - arrivato terzo al primo turno - ha fatto convergere a favore della Sandu. In cambio, come spiegato dallo stesso Usatii in campagna elettorale, la Moldova dovrà tornare alle urne grazie ad elezioni anticipate che potrebbero rivoluzionare lo scacchiere politico all’interno del Parlamento. (segue) (Rob)