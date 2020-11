Moldova: la vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali sposta il Paese sul percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sandu, una volta assunto ufficialmente l’incarico alla presidenza, potrà sciogliere il Parlamento monocamerale nel tentativo di portare all’interno dell’Assembla nazionale una maggioranza di centrodestra europeista e in discontinuità con le due forze principali forze politiche del passato: i socialisti e il Partito democratico della Moldova (Pdm). Se sui primi pesa l’accusa di finanziamento illecito dalla Russia e l’organizzazione di voto di scambio in Transnistria, sui democratici resta l’ombra delle vicende giudiziarie che hanno visto protagonista l’ex leader Vlad Plahotniuc, fuggito dal Paese dopo la caduta del governo del Pdm. A urne chiuse Dodon ha riconosciuto la sconfitta seppur annunciando ricorsi per presunti “brogli” che avrebbero minato il voto in alcuni seggi e che dovranno, a suo dire, essere vagliati dagli organi competenti. Una fase “turbolenta” sembra aprirsi per il Paese dopo il voto che ha legittimato la proposta di Sandu di un cambiamento profondo in particolare contro quello che lei ha definito lo status quo, ovvero un sistema pubblico costruito sugli interessi di parte e sulla corruzione. (segue) (Rob)