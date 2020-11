Moldova: la vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali sposta il Paese sul percorso europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto la presidenza Sandu non avrà la strada spianata fintanto che la composizione del Parlamento resta la stessa. “La situazione adesso non è facile per Dodon che cercherà di mantenere il controllo del governo magari chiedendo al premier Ion Chicu di fare un passo indietro nel tentativo di potere occupare lui stesso la carica di primo ministro ma è molto difficile per cui appare più probabile che Sandu mantenga la parola data e sciolga il Parlamento”, chiarisce ad “Agenzia Nova” l'analista di “Limes”, Mirko Mussetti, secondo cui il capo di Stato uscente dovrà adesso “guardarsi le spalle” dalla figura di Usatii che potrebbe diventare il garante delle istanze russofone. A differenza di Dodon che pur dichiarandosi filorusso resta in ogni caso di origine romenofona, il sindaco di Balti (considerata la capitale del Nord) può diventare il nuovo ago della bilancia nello scenario politico nazionale nel caso in cui riuscisse a fare eleggere i suoi rappresentanti all’interno dell’emiciclo. Per questo una terza strada potrebbe anche palesarsi per Dodon ovvero quella della latitanza: “Se venisse appurato il finanziamento illecito ottenuto da Mosca sia dal suo partito che direttamente a lui, allora Dodon potrebbe essere costretto a scappare dalla Moldova molto probabilmente o in Russia o in Turchia”, evidenzia Mussetti ricordando che proprio l’ex oligarca Plahotniuc ha ottenuto la cittadinanza turca seppur proprio oggi le autorità di Ankara abbiano rivelato come lo stesso avrebbe lasciato il Paese lo scorso 4 ottobre. (segue) (Rob)