Moldova: la vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali sposta il Paese sul percorso europeo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali rappresenta anche una nuova conferma all'arretramento della sfera d'influenza russa nella regione ampia dell’Europa orientale o forse dell’interesse marginale verso la regione moldova della Bessarabia, privilegiando il confine naturale del fiume Nistro e quindi della Transnistria. Con gli occhi puntati sulla situazione in Bielorussia e soprattutto nella gestione politica dell’uscita dal conflitto nel Nagorno-Karabakh, il leader del Cremlino, Vladimir Putin, non ha mancato oggi di congratularsi con Sandu auspicando una costruttiva collaborazione. “È probabile che cerchino di delineare come nuova figura di riferimento Usatii, soprattutto in caso di futura unificazione della Moldova con la Romania, Usatii si presenterebbe come fondatore di un partito di russofoni che grazie ad un pacchetto di voti come quello ottenuto alle presidenziali sarebbe sufficiente ad entrare al Parlamento di Bucarest, dove non esiste alcuna formazione politica filorussa in tutto l’arco costituzionale, in un Paese che è punto di riferimento della Nato”, sottolinea ancora Mussetti nella sua analisi. E proprio dalla Romania è arrivato oggi un altro messaggio di congratulazioni nella figura del capo di Stato, Klaus Iohannis, che ha già annunciato una visita in Moldova nel prossimo futuro dopo un colloquio con la neo presidente. Sarebbe un messaggio dal valore simbolico non di poco conto la presenza di un capo di Stato romeno all’interno del territorio moldavo nell’ottica di rimettere mano al progetto di riunificazione che sembra adesso vedere maggiori consensi a Chisinau. Per questo uno degli obiettivi della presidenza di Sandu potrebbe essere proprio il “tentativo di consolidare un terzo della cittadinanza su una posizione unionista e rafforzarne sottotraccia lo spirito presente nel Paese”, aggiunge l’analista geopolitico. (segue) (Rob)