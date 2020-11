Moldova: la vittoria di Sandu alle elezioni presidenziali sposta il Paese sul percorso europeo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto anche dalle istituzioni europee non sono mancate le reazioni positive all’elezione di Sandu che ha da subito chiarito che dopo il suo insediamento come presidente, intende avviare consultazioni con i partiti politici del parlamento di Chisinau. Una nuova fase sembra profilarsi per il Paese dell’Europa orientale che con la vittoria dell’ex premier segna “un chiaro appello per contrastare la corruzione e ripristinare il rispetto dello stato di diritto”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Mentre per il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, “il popolo moldavo ha inviato un segnale potente per una relazione più stretta con l'Unione europea e un futuro migliore per tutti”. Il risultato delle elezioni presidenziali “porta un nuovo respiro al percorso democratico del Paese e segna un nuovo inizio per le relazioni di Chisinau con l'Unione europea”, hanno dichiarato il presidente della commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo, il popolare tedesco David McAllister, e il presidente della delegazione alla commissione parlamentare di associazione Ue-Moldova, il popolare tedesco Siegfried Muresan. "Maia Sandu è stata l'unica candidata alla presidenza che ha fatto la campagna elettorale sul popolo moldavo. Ha messo gli interessi e le esigenze di ogni cittadino moldavo al centro della sua campagna”, hanno aggiunto. (Rob)