Legge Bilancio: Carrara (FI), dopo ristori serve rilancio industria

- Ad avviso di Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "accanto alle misure di sostegno per i settori più colpiti dall'emergenza, la legge di Bilancio dovrà prevedere anche interventi per il rilancio industriale, visto che - continua il parlamentare in una nota - il rimbalzo della nostra economia nel terzo trimestre è il frutto del motore delle attività manifatturiere. Rilancio necessario anche per controbilanciare il rischio della possibile chiusura a causa della pandemia di mezzo milione di piccole e medie imprese", conclude l'esponente di FI, "con una ulteriore disoccupazione di un milione di persone". (Com)