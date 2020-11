Iraq: vertice autorità alla presenza dell’inviata Onu, focus su elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo oggi pomeriggio un incontro fra le principali autorità del governo federale iracheno e il presidente del Consiglio superiore dei giudici, per discutere delle prossime elezioni legislative del Paese (previste per il 6 giugno 2021). Lo riferisce un tweet della presidenza della Repubblica irachena. Alla riunione hanno preso parte le “tre presidenze”, ovvero le tre principali cariche del Paese: il presidente della Repubblica, Barham Salih, il primo ministro, Mustafa al Kadhimi, e il presidente del Parlamento, Mohammed al Halbousi, alla presenza del presidente e dei membri della Commissione elettorale e dell’inviata dell’Onu in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert. Nel corso dell’incontro, riferisce la presidenza su Twitter, la discussione ha avuto a tema gli “snodi” più importanti delle operazioni elettorali, con l'obiettivo di creare “un ambiente sicuro e stabile per lo svolgimento delle elezioni”. Al centro delle discussioni delle autorità di Baghdad sono stati anche la registrazione dei dati biometrici dei cittadini, il voto degli iracheni residenti all’estero, l’importanza del coordinamento fra la squadra delle Nazioni Unite e la Commissione elettorale e di una vigilanza efficace per garantire elezioni corrette, e il lancio di una campagna mediatica che aiuti a “ripristinare la fiducia degli elettori nel processo elettorale”. (Res)