Ue: Beghin (M5s), da irresponsabili bloccare bilancio pluriennale e recovery

- Bloccare il via libera al prossimo bilancio pluriennale dell'Ue e al piano di ripresa Next Generation Eu in piena crisi economica e sanitaria è da irresponsabili. Lo ha dichiarato la capodelegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin, dopo il no di Polonia e Ungheria sulla questione della condizionalità dello stato di diritto. "Le stelle polari del sovranismo mondiale, i governi della Polonia e dell'Ungheria, hanno bloccato in sede di Consiglio il via libera al Recovery fund. Ancora una volta gli amici europei di Salvini e Meloni dimostrano la loro vera natura politica: sono anti-italiani e anti-europei. Bloccare il via libera al prossimo bilancio pluriennale dell'Ue e al piano di ripresa Next Generation Eu in piena crisi economica e sanitaria è da irresponsabili", ha dichiarato. "Anziché pensare al bene comune, (il premier ungherese Viktor) Orban and company si preoccupano solo del loro orticello, ma l'Unione europea sulla difesa dello stato di diritto non si tirerà indietro. Sui valori europei non si scende a compromessi, i dirigenti europei mostrino coraggio e superino i veti di chi vuole calpestare i diritti dei cittadini", ha aggiunto. (Beb)