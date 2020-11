Calabria: Bernini (FI), inconcepibile zuffa su commissario Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, afferma: "Il governo ponga subito fine allo spettacolo indecoroso dei commissari alla Sanità calabrese scelti con il manuale Cencelli dell’appartenenza di partito e dei retaggi ideologici. Dopo l’infausta accoppiata Cotticelli-Zuccatelli, delle cui nomine qualcuno dovrebbe rispondere - continua la parlamentare in una nota -, ora si profila un nuovo pasticcio con l’ipotesi di Gaudio affiancato da Gino Strada. C’è un’intera Regione in lockdown per colpa delle scelte sbagliate del governo nazionale, c’è una gravissima epidemia da combattere, e la maggioranza continua ad azzuffarsi sulle poltrone. Tutto questo è inconcepibile". (Com)