Spagna: Circolo imprenditori "totalmente contrario" ad aumento salario minimo a 1.000 euro

- Il Circolo degli imprenditori spagnoli si è detto "totalmente contrario" all'aumento del salario minimo interprofessionale annunciato dal governo da 950 a 1.000 euro. Lo ha affermato oggi il presidente dell'organizzazione, John de Zulueta, spiegando che già il precedente incremento a 950 euro al mese era stato un "aumento enorme" che aveva aveva messo molte aziende spagnole in difficoltà. Zuleta ha poi commentato negativamente l'aumento delle tasse che l'esecutivo valutando nel prossimo bilancio generale dello Stato definendolo "un errore da manuale", spiegando che nessun Paese sta lo sta facendo ed in una situazione come quella attuale segnata dalla crisi della pandemia del coronavirus "le aziende stanno crollando e il governo non raccoglierà più soldi". Secondo il Circolo l'aumento delle imposta si caratterizza per una "grande carica ideologica" e nonostante quanto sostenuto dal governo, influirà sulla classe media e sui redditi più bassi (una posizione analoga a quella espressa nei giorni scorsi dal Fondo monetario internazionale). (Spm)