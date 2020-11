Recovery Fund: M5s, gravissimo veto di Ungheria e Polonia, Meloni e Salvini tacciono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli "amici di Salvini e Meloni della destra sovranista ungherese e polacca, Orban e Kaczynski, stanno bloccando l'adozione del nuovo bilancio Ue e quindi anche il Recovery Fund per un assurdo veto sulla 'condizionalità democratica' che consentirebbe la sospensione dei finanziamenti a uno Stato membro in caso di violazione dello stato di diritto". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del M5s delle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. "Una scelta irresponsabile che rischia di bloccare l'arrivo dei 750 miliardi di euro indispensabili per sostenere l'economia europea in questo grave momento di crisi. I leader populisti ungheresi e polacchi - prosegue la nota - dovranno spiegarlo ai cittadini e lavoratori europei che sono in ginocchio e aspettano gli aiuti finanziati dall'Unione. Non una parola da Salvini e Meloni: se hanno veramente a cuore l'interesse dell'Italia e degli italiani, prendano le distanze dai loro alleati e li convincano a desistere da questa gravissima decisione", concludono i parlamentari M5s. (Com)