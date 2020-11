Auto: Tavares (Psa), per sopravvivere nel settore sono inevitabili le fusioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Peugeot Société Anonyme (Psa), Carlos Tavares, ha dichiarato che nel settore automobilistico per sopravvivere sono necessarie operazioni come quella del suo gruppo, sempre più vicino alla fusione con Fiat Chrysler Automobiles (Fca). "Solo i più agili, in uno spirito darwiniano, sopravviveranno", ha detto Tavares durante una teleconferenza. Il dirigente ha poi affermato che "alcuni costruttori non potranno evitare di pagare delle tasse europee" sulle emissioni di CO2. "Non sarà il nostro caso, siamo in anticipo sui nostri obiettivi", ha poi aggiunto.(Frp)