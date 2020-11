Scuola: Ascani, disponibili 85 milioni di euro per didattica digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, segnala che sono "a disposizione delle scuole gli 85 milioni di euro stanziati con il decreto Ristori per l'acquisto di dispositivi digitali, per l'utilizzo delle piattaforme per l'apprendimento a distanza e per la connettività di rete. Nelle scorse settimane", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "era stato firmato il decreto ministeriale con la ripartizione a livello regionale di queste risorse, che adesso gli istituti potranno spendere immediatamente per potenziare gli strumenti necessari allo svolgimento della didattica digitale integrata e per migliorare la connettività sia a casa che a scuola e assicurare così a ogni studente il diritto allo studio anche in questa situazione di emergenza". Ascani, poi, prosegue: "Questi 85 milioni si aggiungono agli stanziamenti fatti nei mesi precedenti e sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dello status socio-economico delle famiglie degli studenti. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno".(Com)